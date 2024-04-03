Началась продажа билетов на матч Германия - Украина

2 апреля стартовала продажа билетов на товарищеский поединок Германия — Украина , который состоится 3 июня 2024 года на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге (Германия) и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Для покупки необходимо:

— Перейти по ссылке для выбора и покупки билетов.

– Один болельщик может купить до шести билетов.

- На билете печатается имя заказчика, но паспорта при входе на стадион не проверяются. Тем не менее, просьба брать с собой документы на случай возникновения непредсказуемых ситуаций.

Также, если болельщики планируют в день матча иметь бесплатный проезд на общественном транспорте, им необходимо указывать имена на билетах во время их оформления и покупки.

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Стоимость билетов варьируется в зависимости от места:

– обычный билет в фан-сектор – 25 евро;

– билет со скидкой при наличии документов при покупке на входе на стадион (школьники, преподаватели, студенты, старики и лица с удостоверением инвалида) — 18 евро;

– детям до 14 лет - 10 евро;

– билет в фан-сектор с ограниченным видом - 18 евро;

– билет с ограниченным видом со скидкой при наличии документов при покупке на входе на стадион (школьники, преподаватели, студенты, старики и лица с удостоверением инвалида) — 12 евро.

По ссылке продаются билеты только в украинские сектора, а именно в 25-й сектор (первый этап продажи), 25-b (второй этап продажи) и в 23-й (третий этап продажи). Билеты будут прилагаться по мере продажи сектора.

Для детей всех возрастов также необходимо иметь билет.

Билеты для людей с инвалидностью продаются на основную трибуну и стоят 10 евро для людей на колесном кресле, включая одного сопровождающего. Просьба при необходимости таких билетов писать запрос с подтверждением об инвалидности по электронному адресу prystupa.rl@uaf.ua

После покупки билета проверяйте электронную почту и обязательно распечатывайте билет перед игрой для входа на стадион.