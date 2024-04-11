Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил
Было дело
фото из свободных источников
Экс-форвард "Динамо" и
"Шева тогда ничего не говорил. Он на меня так посмотрел, что я все понял.
Воронин тогда сказал: "Ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы ты не забил". Я говорю: "Ну, блин, это если бы я не забил".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В общем, тогда все были довольны и посмотрели на меня, как на придурка какого-то", — сказал Милевский.
Популярное сейчас
- ПСЖ - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Гаэль Монфис: Год назад я находился на 400-м месте в рейтинге и все хотели, чтобы я бросил теннис
- Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо
- Караваев: После гола Северной Македонии даже бабушки подходили и спрашивали - как ты так забил?
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО