Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о реакции партнеров по национальной команде после того, как он пробил послематчевый пенальти в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии "паненкой".

"Шева тогда ничего не говорил. Он на меня так посмотрел, что я все понял.

Воронин тогда сказал: "Ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы ты не забил". Я говорю: "Ну, блин, это если бы я не забил".