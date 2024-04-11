  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил

Национальная сборная Украины

Было дело

Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о реакции партнеров по национальной команде после того, как он пробил послематчевый пенальти в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии "паненкой".

"Шева тогда ничего не говорил. Он на меня так посмотрел, что я все понял.

Воронин тогда сказал: "Ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы ты не забил". Я говорю: "Ну, блин, это если бы я не забил".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В общем, тогда все были довольны и посмотрели на меня, как на придурка какого-то", — сказал Милевский.

По теме
yellow-arrow
Степаненко: Бражко из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей
yellow-arrow
Караваев: На Евро - минимум выход из группы, а дальше будем смотреть по сопернику
yellow-arrow
Караваев: После гола Северной Македонии даже бабушки подходили и спрашивали - как ты так забил?
Артем Милевский Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
telesco.pe/TIMI_1010
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости