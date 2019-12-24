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Павелко: Григорий Суркис проводил работу в исполкоме УЕФА, чтобы меня там не было

Общие новости
(1 голосов)

Информационная война продолжается

Павелко: Григорий Суркис проводил работу в исполкоме УЕФА, чтобы меня там не было

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, как он был избран в исполком УЕФА.

— Можно говорить, что избрание вас в исполком УЕФА — это признание вашей работы в Украине на международном уровне?

— Особенно учитывая то, какую работу мой предшественник из Украины в исполкоме УЕФА (Григорий Суркис — прим.) проводил для того, чтобы меня там не было. Ведь информационная война против меня началась еще до финалов мужской и женской Лиги чемпионов, которые прошли в Киеве, и продолжается до сих пор.

Сейчас в исполком УЕФА невозможно попасть по принципу преемственности, чьей-то квоте или протекции. Поэтому я горжусь, что моя работа и работа всей нашей команды в Украинской ассоциации футбола была так высоко оценена в УЕФА.

Горжусь тем, что стал первым представителем Украины, избранным в исполком УЕФА напрямую, без неких маленьких хитростей в виде кооптированного членства, как было в прошлом.

В УЕФА прекрасно осведомлены о том, что происходит в нашей стране. И понимая, в каких непростых условиях нам приходится работать, делают выводы. Мы удерживаем наш футбол на достаточно высоком уровне. Да, есть проблемы. Но, что бы ни говорили о нас наши "друзья", мы движемся вперед.

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В статье: Григорий Суркис УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Источник:
http://ffu.ua

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
24.12.2019 в 19:59
убери Ротаня это тоже проблема опозорил Украину
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Zidane5 (Одесса)
24.12.2019 в 18:59
За решетку и не будет никаких ссор
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