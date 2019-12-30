Марсио Азеведо вспомнил обещание директора Металлиста в 2014 году

Бывший защитник харьковского "Металлиста" (2013-2014) и донецкого "Шахтера" (2014-2018), бразилец Марсио Азеведо, вспомнил свои выступления в Украине и войну против России в 2014 году.

33-летний левый латераль, который сегодня успешно выступает в бразильском "Атлетико Паранаэнсе" вспоминает, что выступления в Европе были его мечтой.

"Но я и не мечтал о том, что буду играть против лучших команд мира, - говорит Азеведо. - В моей карьере было три европейские клубы. И это были незабываемые времена".

Марсио отмечает, что в Европе развивался как игрок.

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"Особенно в оборонном аспекте. В Бразилии я привык много работать на атаку. Поэтому сначала, когда приехал в Украину, трудно было играть в обороне. Пришлось много работать, но я адаптировался и улучшил свои игровые показатели", - убеждает Азеведо.

Шоком для Азеведо стал мороз в Украине.

"Я рос в очень жаркой местности, поэтому холод мне всегда нравился. Но адаптироваться к климату в Украине было трудно, - сказал он официальному сайту "Атлетико". - Но я осуществил свою мечту. Звонил семье, друзьям, рассказывал об этом. Это были очень поучительные года, и я о них не жалею".

Марсио вспоминает, что его хорошо приняли в Украине, ему было комфортно, но 2014 началась война.

В то время директор "Металлиста" заверил, что при ухудшении ситуации мы получим самолет, чтобы вернуться в Бразилию, - отмечает Азеведо. - Поэтому мы всегда чувствовали себя в безопасности и нам не было страшно".