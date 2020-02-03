Разрушение стереотипа о "типичной жене футболиста" и личный топ Александры Лободы. ТаТоТаке
Другая Морозючка
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников в ТаТоТаке взяли интервью у соведущей телевизионного шоу "ПроФутбол" Александры Лободы и расспросили ее о Коломойском и Суркисе, своих личных взаимоотношениях с футболистами, экспертах шоу, новом проекте с Игорем Цыгаником.
Александра также удивилась существованию шаблона "типичная жена футболиста".
"Вы смотрите на картинку! Вы не знаете этого человека лично. Возможно, она добрая, хорошая, отзывчивая, искренняя жена, умеет вкусно готовить и воспитывать детей ...Я тоже не всех знаю, на кого-то только подписана и вижу в Инстаграм картинку.
Вот постоянно хейтят Ирину Морозюк. У меня тоже до этого была только ее картинка в Инстаграм. Когда я впервые увидела Ирину вживую, познакомилась, я просто не поверила своим глазам, ушам! Она совсем другая - хорошая адекватная девушка с хорошими жизненными принципами! С ней приятно общаться и картинка - это только Инстаграм, образ, который она сама себе создает. На этом примере я пытаюсь никогда не делать выводы только из фотографий в соцсетях", - заверила Александра.
Болотников попросил Лободу назвать наиболее нетипичных жен футболистов. Она кроме Ирины Морозюк выделила трех.
Мне очень нравится Юля Пятова, она - мама 4-х детей, она прекрасно выглядит, она приятная в общении. Юля Федецкая, которая имеет собственный бренд одежды, показы в Париже, Милане. Она реально занимается этим сама, вкладывает туда все свои силы. Маргарита Рыбалка - тоже молодец. Хотя муж за границей, здесь она развивает собственный бизнес, у нее тоже свой бренд одежды.