Разрушение стереотипа о "типичной жене футболиста" и личный топ Александры Лободы. ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников в ТаТоТаке взяли интервью у соведущей телевизионного шоу "ПроФутбол" Александры Лободы и расспросили ее о Коломойском и Суркисе, своих личных взаимоотношениях с футболистами, экспертах шоу, новом проекте с Игорем Цыгаником.

Александра также удивилась существованию шаблона "типичная жена футболиста".

"Вы смотрите на картинку! Вы не знаете этого человека лично. Возможно, она добрая, хорошая, отзывчивая, искренняя жена, умеет вкусно готовить и воспитывать детей ...Я тоже не всех знаю, на кого-то только подписана и вижу в Инстаграм картинку.

Вот постоянно хейтят Ирину Морозюк. У меня тоже до этого была только ее картинка в Инстаграм. Когда я впервые увидела Ирину вживую, познакомилась, я просто не поверила своим глазам, ушам! Она совсем другая - хорошая адекватная девушка с хорошими жизненными принципами! С ней приятно общаться и картинка - это только Инстаграм, образ, который она сама себе создает. На этом примере я пытаюсь никогда не делать выводы только из фотографий в соцсетях", - заверила Александра.

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Болотников попросил Лободу назвать наиболее нетипичных жен футболистов. Она кроме Ирины Морозюк выделила трех.