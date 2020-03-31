Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая

Карантин в Украине может быть продлен еще на два месяца. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом министр сообщил в эфире одной из ТВ программ, а на уточняющий вопрос, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, полагаю".

Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально. На данный момент карантин в стране действует до 24 апреля.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в Украине приостановлены все спортивные соревнования, и футбольные в том числе.