Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая
Все очень плохо
Карантин в Украине может быть продлен еще на два месяца. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Об этом министр сообщил в эфире одной из ТВ программ, а на уточняющий вопрос, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, полагаю".
Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально. На данный момент карантин в стране действует до 24 апреля.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в Украине приостановлены все спортивные соревнования, и футбольные в том числе.
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Источник:Українська правда
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