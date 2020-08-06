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Шахтер - Вольфсбург, шапито в Заре, новая эмблема Карпат. ТаТоТаке № 166

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(3 голосов)

Почему Скрипник остался в "Заре"?

Шахтер - Вольфсбург, шапито в Заре, новая эмблема Карпат. ТаТоТаке № 166
Новина українською

Михаил Спиваковский снимает побои из тела "Вольфсбурга" после матча с "Шахтером", расследует цирковые события в "Заре", комментирует начало работы Сергея Болотникова в "Карпатах", и ...стремительно повышает температуру собственного тела.

  • Каким был наш прогноз на ответный матч "Шахтера" с "Вольфсбургом" в марте?
  • Почему Каштру решил передвинуть влево ...Матвиенко?
  • "Вольфсбург" неплохо начал, но это продолжалось недолго
  • Гласнер ошибся и с расстановкой, и с составом
  • В середине первого тайма "Шахтер" начал разрывать
  • В "Вольфсбурга" был шанс, но он им не воспользовался
  • Отмечаем лучших в составе хозяев
  • Спиваковский рекомендует Алана Патрика в сборную
  • Судя по статистике, "Шахтер" загнал немцев за флажки
  • Что происходило в "Заре" всю последнюю неделю?
  • Почему Скрипник не перешел в "Днепр-1"?
  • Скрипника хотели отправить в U-19
  • Зачем президенту "Зари" Шаблий?
  • О новичках "Зари" - Назарине, Джуниоре и Янакове
  • Сложная кадровая ситуация в "Днепр-1"
  • Несколько по поводу сути инсайдов
  • Спиваковский наказывает себя за ошибку в прогнозе
  • Топ-5 лучших трансферов сезона-2019/20
  • Почему новая эмблема "Карпат" такая ужасная?
  • Что мешало Дуеллунду стать основным в "Динамо"?
  • Итоги "ШоТоТаке" и новый вопрос
  • Возвращение рубрики "стремные ставки"
  • Так кто же будет вторым ведучим?

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В статье: Заря (Луганск) ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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