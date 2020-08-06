Шахтер - Вольфсбург, шапито в Заре, новая эмблема Карпат. ТаТоТаке № 166
Почему Скрипник остался в "Заре"?
Михаил Спиваковский снимает побои из тела "Вольфсбурга" после матча с "Шахтером", расследует цирковые события в "Заре", комментирует начало работы Сергея Болотникова в "Карпатах", и ...стремительно повышает температуру собственного тела.
- Каким был наш прогноз на ответный матч "Шахтера" с "Вольфсбургом" в марте?
- Почему Каштру решил передвинуть влево ...Матвиенко?
- "Вольфсбург" неплохо начал, но это продолжалось недолго
- Гласнер ошибся и с расстановкой, и с составом
- В середине первого тайма "Шахтер" начал разрывать
- В "Вольфсбурга" был шанс, но он им не воспользовался
- Отмечаем лучших в составе хозяев
- Спиваковский рекомендует Алана Патрика в сборную
- Судя по статистике, "Шахтер" загнал немцев за флажки
- Что происходило в "Заре" всю последнюю неделю?
- Почему Скрипник не перешел в "Днепр-1"?
- Скрипника хотели отправить в U-19
- Зачем президенту "Зари" Шаблий?
- О новичках "Зари" - Назарине, Джуниоре и Янакове
- Сложная кадровая ситуация в "Днепр-1"
- Несколько по поводу сути инсайдов
- Спиваковский наказывает себя за ошибку в прогнозе
- Топ-5 лучших трансферов сезона-2019/20
- Почему новая эмблема "Карпат" такая ужасная?
- Что мешало Дуеллунду стать основным в "Динамо"?
- Итоги "ШоТоТаке" и новый вопрос
- Возвращение рубрики "стремные ставки"
- Так кто же будет вторым ведучим?
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Источник:ТаТоТаке
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