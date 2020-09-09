Женская команда Карпат с победы дебютировала в Высшей лиге
Львицы минимально обыграли Пантер из Умани
Женская команда "Карпат" дебютировала в Высшей лиге чемпионата Украины.
В среду 9 сентября "львицы" играли домашний матч с "Пантерами" из Умани.
Матч получился боевым – с множеством борьбы, моментами и удалением, и закончился минимальной победой львовянок, причем единственный гол "Карпаты" забили, играя в меньшинстве – во втором тайме Елена Тарасенко головой направил мяч в сетку и принесла драматическую победу "львицам".
Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань) 1:0
Гол: Елена Тарасенко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Карпаты
Новости по теме
- 13:26 Украинские Калуш сообщил ПФЛ о намерении сняться с чемпионата во Второй лиге
- 22:12 Украинские Болотников : Журналисты НТА пришли на матч Карпат без заявки. Брать чужое без разрешения – это называется красть
- 20:23 Украинские Львов еще не определился со стадионом. Карпаты за аренду "Украины" хотят 135 тысяч гривен
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...