Женская команда Карпат с победы дебютировала в Высшей лиге

Женская команда "Карпат" дебютировала в Высшей лиге чемпионата Украины.

В среду 9 сентября "львицы" играли домашний матч с "Пантерами" из Умани.

Матч получился боевым – с множеством борьбы, моментами и удалением, и закончился минимальной победой львовянок, причем единственный гол "Карпаты" забили, играя в меньшинстве – во втором тайме Елена Тарасенко головой направил мяч в сетку и принесла драматическую победу "львицам".

Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань) 1:0

Гол: Елена Тарасенко