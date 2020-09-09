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Женская команда Карпат с победы дебютировала в Высшей лиге

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Львицы минимально обыграли Пантер из Умани

Женская команда Карпат с победы дебютировала в Высшей лиге
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Женская команда "Карпат" дебютировала в Высшей лиге чемпионата Украины.

В среду 9 сентября "львицы" играли домашний матч с "Пантерами" из Умани.

Матч получился боевым – с множеством борьбы, моментами и удалением, и закончился минимальной победой львовянок, причем единственный гол "Карпаты" забили, играя в меньшинстве – во втором тайме Елена Тарасенко головой направил мяч в сетку и принесла драматическую победу "львицам".

Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань) 1:0

Гол: Елена Тарасенко

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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