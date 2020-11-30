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Не Медиа Группа Украина. В Украине будет новый официальный транслятор еврокубков

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Разительные перемены с 2021 года

Не Медиа Группа Украина. В Украине будет новый официальный транслятор еврокубков
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OTT | VOD-платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Основным конкурентом Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1 + 1" также проявили значительный интерес к тендеру.

"Победа платформы над телевизионными гигантами, скорее всего, больше всего ударит по МГУ, которая вкладывает немалые инвестиции в развитие спортивного контента, и лидерство в этом направлении важно для акционера - Рината Ахметова. Это довольно интересный рыночный кейс, когда единоличные права получила не медиагруппа, которая имеет в составе 3 футбольные канала и сервис интернет-телевидения Oll.tv, а OTT | VOD-платформа ", - рассказал собеседник.

Он не исключил, что такое поражение может привести и к изменениям в составе топ-менеджмента МГУ, которая более 10 лет вкладывала огромные нерыночные инвестиции в футбольный контент, и теперь в течение ближайших лет будет лишена ключевого рейтингообразующего продукта для этой рыночной нише.

Другие участники рынка отмечают, что информация о победе в тендере платформы Megogo соответствует действительности, поскольку сразу после окончания процедур Oll.tv предложил годовую подписку на футбольные телеканалы абонентам, которые еще не знают, что с лета следующего года уже не смогут просматривать трансляцию матчей Еврокубков на этой платформе. Также Oll.tv вместе с телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.

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В статье: Ринат Ахметов Лига чемпионов Лига Европы ТК Футбол Megogo
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Источник:
Цензор.нет

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