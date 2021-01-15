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Официально: Права на стадион Юбилейный в Сумах перешли к новому владельцу

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Официально: Права на стадион Юбилейный в Сумах перешли к новому владельцу
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Компания "Північ Агро Сервіс" приобрело права собственности по стадиону "Юбилейный".

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в Белопольском районе в пгт. Николаевка.

Компания, как сообщает Трибуна, связанная с любительским клубом "Виктория" из того же поселка городского типа.

Со следующего сезона эта команда намерена стать профессиональной.

Стадион Юбилейный до сих пор находился в собственности компании, которая стала банкротом. Он рассчитан на 25 830 зрителей.

В этом сезоне домашние матчи на арене проводит "Альянс", который выступает в Первой лиге.

Читайте такжеПрезидент Альянса: Стадион Юбилейный построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься
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В статье: Стадион "Юбилейный" Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Трибуна

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