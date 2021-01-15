Официально: Права на стадион Юбилейный в Сумах перешли к новому владельцу

Компания "Північ Агро Сервіс" приобрело права собственности по стадиону "Юбилейный".

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в Белопольском районе в пгт. Николаевка.

Компания, как сообщает Трибуна , связанная с любительским клубом "Виктория" из того же поселка городского типа.

Со следующего сезона эта команда намерена стать профессиональной.

Стадион Юбилейный до сих пор находился в собственности компании, которая стала банкротом. Он рассчитан на 25 830 зрителей.

В этом сезоне домашние матчи на арене проводит "Альянс", который выступает в Первой лиге.