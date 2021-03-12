Шахтер и Динамо бьют в ЛЕ, УАФ мочит Олимпик, Шевченко vs Буяльский | ТаТоТаке №212
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№212) Михаил Спиваковский и Роберто Моралес анализируют закономерный и отчасти ожидаемый провал украинских грандов в Лиге Европы. Топ-16 - очевидный потолок для "Динамо" и "Шахтера".
Также ведучие отвечают на самые главные вопросы: ведет ли чемпион Украины переговоры со звездным итальянским тренером? Зачем Владислав Гельзин развязал борьбу с УАФ в лице ее судейского корпуса, и чем это может закончиться для "Олимпика"? По какой причине главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко упрямо игнорирует одного из лучших игроков УПЛ Виталия Буяльского?
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