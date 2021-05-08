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Суркис пообещал Бурбасу дать интервью на украинском языке

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(2 голосов)

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Суркис пообещал Бурбасу дать интервью на украинском языке

glavcom.ua

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал когда даст интервью на украинском языке:

" - Когда мы с вами запишем интервью на украинском языке?

- Я могу с вами сейчас начать говорить на украинском языке. Когда скажете - тогда и запишем.

- Давайте с вами заключим пари! Если наш выпуск наберет 5000 лайков, то следующее интервью мы с вами пишем украинском языке.

- Пусть будет так", - ответил Игорь Суркис.

Отметим, что на данный момент на выпуске интервью с дочерью Игоря Суркиса Яной на YouTube 1,9 тыс лайков

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В статье: Игорь Суркис
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Источник:
Bur Buzz

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Комментарии (5)
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kotigorok (Чернігів)
08.05.2021 в 14:33
Задовбали з і своїм піаром та лайками. Лайок,а не лайків.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.05.2021 в 13:29
суржикс
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 12:09
Но не дал...
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+1
0
Kristo (Львов)
08.05.2021 в 12:49
Лайков мало)
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0
0
oleg dynamo (львівська)
08.05.2021 в 14:14
але буде пробувати...це великий плюс...на відміну від деяких...?
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0
0


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