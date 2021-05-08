Суркис пообещал Бурбасу дать интервью на украинском языке

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал когда даст интервью на украинском языке:

" - Когда мы с вами запишем интервью на украинском языке?

- Я могу с вами сейчас начать говорить на украинском языке. Когда скажете - тогда и запишем.

- Давайте с вами заключим пари! Если наш выпуск наберет 5000 лайков, то следующее интервью мы с вами пишем украинском языке.

- Пусть будет так", - ответил Игорь Суркис.