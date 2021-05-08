Суркис пообещал Бурбасу дать интервью на украинском языке
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glavcom.ua
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал когда даст интервью на украинском языке:
" - Когда мы с вами запишем интервью на украинском языке?
- Я могу с вами сейчас начать говорить на украинском языке. Когда скажете - тогда и запишем.
- Давайте с вами заключим пари! Если наш выпуск наберет 5000 лайков, то следующее интервью мы с вами пишем украинском языке.
- Пусть будет так", - ответил Игорь Суркис.
Отметим, что на данный момент на выпуске интервью с дочерью Игоря Суркиса Яной на YouTube 1,9 тыс лайков
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Источник:Bur Buzz
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Комментарии (5)
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kotigorok (Чернігів)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Kristo (Львов)
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oleg dynamo (львівська)
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