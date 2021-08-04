Официально: Ярославский – новый президент Металлиста
Интригующий процесс окончен
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Официальный сайт “Металлиста” сообщил, что Александр Ярославский был избран президентом. Бизнесмен вернулся спустя 9 лет.
“Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами Клуба” – гласит заявление на сайте “Металлиста”.
Ярославский был владельцем клуба с 2006 по 2012 годы. За это время клуб шесть раз подряд завоевывал бронзу чемпионата Украины, что по сей день рекорд первенства. В 2012 году клуб также вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
В 2012 году клуб был продан Сергею Курченко, а в 2016 был переведен в ПФЛ из-за долгов. Клуб распался и были созданы ФК “Металлист 1925” и СК “Металлист”. Первый в этом году сыграет в УПЛ, а второй просуществовал всего несколько месяцев.
Новый “Металлист” является ребрендингом ФК “Металла”, который в прошлом сезоне выиграл Вторую Лигу. Весной Ярославский заявил, что это его проект и в его планах возрождение прежнего “Металлиста”.
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