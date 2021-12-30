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Маркевич: Я еще действующий тренер и надеюсь, что мне представится шанс возглавить амбициозную команду

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(1 голосов)

Мирон Богданович ждет амбициозных предложений

Маркевич: Я еще действующий тренер и надеюсь, что мне представится шанс возглавить амбициозную команду

sport

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич заявил, что он не прочь продолжить тренерскую карьеру.

— Мирон Богданович, недавно вы решили не продлевать контракт с УАФ и распрощались с должностью главы Комитета сборных. Сегодня не жалеете об этом своем решении?

— Знаете, я еще действующий тренер и надеюсь, что мне представится шанс возглавить амбициозную команду. Что касается Комитета сборных, то у нас там сложился очень творческий коллектив, поэтому и работалось в охотку, прибавляли вдохновения и успехи.

— Все же, Вы покинули Комитет сборных довольно неожиданно, может между Вами и президентом УАФ Андреем Павелко пробежала черная кошка?

— Да нет, все нормально, но всему есть начало и конец. При необходимости Павелко, как и его заместители- Олег Протасов, Анатолий Демьяненко всегда могут рассчитывать на мою поддержку.

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— А когда ждать Вашего возвращения на тренерский мостик?

— Я готов, задержка только за заслуживающими внимания предложениями. Mне довольно часто звонят футбольные агенты, представители команд, но пока что это все не то…

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В статье: Мирон Маркевич
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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
30.12.2021 в 21:02
иди в Марик там уже есть Маркевич -будет 2
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
30.12.2021 в 20:23
Понятно. Металлист. Чтоб еще больше усилить похожесть на тот Металлист, он войдет в УПЛ еще и с тем же тренером.
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0
0
KadimXa (Харьков)
30.12.2021 в 20:24
Ну не факт,что его позовут.
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
30.12.2021 в 20:47
А что означают его слова "возглавить амбициозную команду". Какая у нас команда амбициозная? Поэтому он наверное с трудом сдержался, чтоб не рассказать о своем новом шансе.
0
0
Kela (Одесса)
30.12.2021 в 19:59
старческий маразм у деда похоже, не тренирует уже больше 10 лет, а все себя в действующие записывает
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+2
-1
KadimXa (Харьков)
30.12.2021 в 20:24
С математикой плохо? 5 лет он не тренировал.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 19:17
""Знаете, я еще действующий тренер..."" (???)
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+1
0


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