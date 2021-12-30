Маркевич: Я еще действующий тренер и надеюсь, что мне представится шанс возглавить амбициозную команду
Мирон Богданович ждет амбициозных предложений
sport
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич заявил, что он не прочь продолжить тренерскую карьеру.
— Мирон Богданович, недавно вы решили не продлевать контракт с УАФ и распрощались с должностью главы Комитета сборных. Сегодня не жалеете об этом своем решении?
— Знаете, я еще действующий тренер и надеюсь, что мне представится шанс возглавить амбициозную команду. Что касается Комитета сборных, то у нас там сложился очень творческий коллектив, поэтому и работалось в охотку, прибавляли вдохновения и успехи.
— Все же, Вы покинули Комитет сборных довольно неожиданно, может между Вами и президентом УАФ Андреем Павелко пробежала черная кошка?
— Да нет, все нормально, но всему есть начало и конец. При необходимости Павелко, как и его заместители- Олег Протасов, Анатолий Демьяненко всегда могут рассчитывать на мою поддержку.
— А когда ждать Вашего возвращения на тренерский мостик?
— Я готов, задержка только за заслуживающими внимания предложениями. Mне довольно часто звонят футбольные агенты, представители команд, но пока что это все не то…
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