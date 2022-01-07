  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Когда спрашивают, за что спортсмены получают такие деньги" - Шовковский показал свои травмы
В тренде

"Когда спрашивают, за что спортсмены получают такие деньги" - Шовковский показал свои травмы

Общие новости
(1 голосов)

Последствия травм до сих пор преследуют кипера

"Когда спрашивают, за что спортсмены получают такие деньги" - Шовковский показал свои травмы

uaf.ua

Новина українською

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал и показал о последствиях своей игровой карьеры, заявив, что до сих пор залечивает травмы.

"Когда меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, я, как правило, не продолжаю разговор, хотя хочется ответить: я понимаю, что вам нечем, но все же вы попытайтесь понять!..

За свою профессиональную карьеру, которая длилась 24 года, более четырех лет я восстанавливался после различных травм и повреждений. Они догоняют меня и после карьеры.

Р.S. Снято собственноручно. Ни один медицинский работник не пострадал", — написал Шовковский и добавил видео.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.01.2022 в 18:13
Запитайте у хлопців в окопах, які вони травми отримують (чи тільки травми..), і скільки їм за це платять..
Ответить
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
07.01.2022 в 17:55
Проблема в том,что травмы бывают у всех и неважно какой у тебя доход и есть ли возможность вообще сделать операцию
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...