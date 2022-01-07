"Когда спрашивают, за что спортсмены получают такие деньги" - Шовковский показал свои травмы
Последствия травм до сих пор преследуют кипера
uaf.ua
Экс-вратарь "Динамо" и
"Когда меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, я, как правило, не продолжаю разговор, хотя хочется ответить: я понимаю, что вам нечем, но все же вы попытайтесь понять!..
За свою профессиональную карьеру, которая длилась 24 года, более четырех лет я восстанавливался после различных травм и повреждений. Они догоняют меня и после карьеры.
Р.S. Снято собственноручно. Ни один медицинский работник не пострадал", — написал Шовковский и добавил видео.
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