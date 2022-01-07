"Когда спрашивают, за что спортсмены получают такие деньги" - Шовковский показал свои травмы

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал и показал о последствиях своей игровой карьеры, заявив, что до сих пор залечивает травмы.

"Когда меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, я, как правило, не продолжаю разговор, хотя хочется ответить: я понимаю, что вам нечем, но все же вы попытайтесь понять!..

За свою профессиональную карьеру, которая длилась 24 года, более четырех лет я восстанавливался после различных травм и повреждений. Они догоняют меня и после карьеры.

Р.S. Снято собственноручно. Ни один медицинский работник не пострадал", — написал Шовковский и добавил видео.