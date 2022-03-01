DCH Ярославского перечислила в бюджет Харькова 25 миллионов гривен

На сайте компании DCH, собственником которой является Александр Ярославский, вышло следующее короткое, но очень информативное заявление:

"Дорогие Харьковчане! Группа DCH перечисляет в бюджет Харькова 25 млн. грн. для обеспечения городских больниц всем необходимым".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.