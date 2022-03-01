DCH Ярославского перечислила в бюджет Харькова 25 миллионов гривен
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DCH
На сайте компании DCH, собственником которой является Александр Ярославский, вышло следующее короткое, но очень информативное заявление:
"Дорогие Харьковчане! Группа DCH перечисляет в бюджет Харькова 25 млн. грн. для обеспечения городских больниц всем необходимым".
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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Источник:dch.ua
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 21:07
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