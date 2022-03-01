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В боях под Харьковом скончался 19-летний биатлонист

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты ответят за свои преступления

В боях под Харьковом скончался 19-летний биатлонист

UA-Футбол
Новина українською

В войне не бывает без жертв. Оккупанты безжалостно били по Харькову градами, впоследствии в окрестностях городах были "ближние" бои. В ходе защиты первой столицы Украины скончался 19-летний биатлонист Евгений Малышев. Об этом сообщает "Харьков Live".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.03.2022 в 23:51
Царство тобі небесне, брате.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2022 в 23:47
RIP. Придёт время, они своё получат.
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