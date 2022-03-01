В боях под Харьковом скончался 19-летний биатлонист

В войне не бывает без жертв. Оккупанты безжалостно били по Харькову градами, впоследствии в окрестностях городах были "ближние" бои. В ходе защиты первой столицы Украины скончался 19-летний биатлонист Евгений Малышев. Об этом сообщает "Харьков Live".