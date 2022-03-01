В боях под Харьковом скончался 19-летний биатлонист
Оккупанты ответят за свои преступления
В войне не бывает без жертв. Оккупанты безжалостно били по Харькову градами, впоследствии в окрестностях городах были "ближние" бои. В ходе защиты первой столицы Украины скончался 19-летний биатлонист Евгений Малышев. Об этом сообщает "Харьков Live".
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.03.2022 в 23:51
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2022 в 23:47
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