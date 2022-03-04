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Предателя поймали. Военные задержали Нестора Шуфрича, подозреваемого в сдаче украинских позиций врагу

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Не отмажется

Предателя поймали. Военные задержали Нестора Шуфрича, подозреваемого в сдаче украинских позиций врагу

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Похоже, нардеп от фракции ОПЗЖ вляпался серьезно и надолго. Сегодня, четвертого марта, военные задержала Шуфрича при попытке несанкционированно сфотографировать позиции Вооруженных сил Украины. Шуфрич подозревается в сотрудничестве с российскими оккупантами. Военные задержали Шуфрича, провели предварительный допрос и передали СБУ.

Отметим, что Нестор Шуфрич не раз проявлял свои пророссийские взгляды в украинской политике. Известно также, что перед полномасштабным вторжением россии на территорию Украины журналисты обнаружили дорогую недвижимость в Крыму, принадлежащую семье Шуфрича и оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Также заметим, что в первые дни украино-российской войны от удара ракеты пострадала квартира Шуфрича-младшего Александра в одном из многоквартирных домов Киева.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (9)
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odinvodin (Доброполье)
04.03.2022 в 20:18
Підар...По законам воєнного стану
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.03.2022 в 20:12
Де там Бутусов?...
Ответить
0
0
djantao (Одесса)
04.03.2022 в 19:40
Вонючее ОПЗЖ!
Ответить
+3
0
mr-sergeev (Хартум)
04.03.2022 в 19:39
На КОЛ тварину
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+4
0
Черноморчик (Одесса )
04.03.2022 в 19:31
Дождался . Осталось ещё много гадов . королевская , кива медведчук.бойко
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+5
-1
Alex-696 (Немирів)
04.03.2022 в 19:41
Перепрошую, мав бути + , випадково тицьнув на мінус
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+2
0
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 19:30
Шкерился там... Но это не могло длиться вечно
Ответить
+4
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
04.03.2022 в 19:28
Попався поц
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+4
0
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Динамист (Киев)
04.03.2022 в 19:19
Тут сашка синок меньшой його плакався про ракету в будинок його доньки,так то схоже дідусь, привіт внучці передавав.Яке кончене.....
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+5
0

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