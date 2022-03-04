Предателя поймали. Военные задержали Нестора Шуфрича, подозреваемого в сдаче украинских позиций врагу

Похоже, нардеп от фракции ОПЗЖ вляпался серьезно и надолго. Сегодня, четвертого марта, военные задержала Шуфрича при попытке несанкционированно сфотографировать позиции Вооруженных сил Украины. Шуфрич подозревается в сотрудничестве с российскими оккупантами. Военные задержали Шуфрича, провели предварительный допрос и передали СБУ.

Отметим, что Нестор Шуфрич не раз проявлял свои пророссийские взгляды в украинской политике. Известно также, что перед полномасштабным вторжением россии на территорию Украины журналисты обнаружили дорогую недвижимость в Крыму, принадлежащую семье Шуфрича и оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Также заметим, что в первые дни украино-российской войны от удара ракеты пострадала квартира Шуфрича-младшего Александра в одном из многоквартирных домов Киева.