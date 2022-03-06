УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Враг нанес удар по аэропорту под Винницей - ВИДЕО
В тренде

Враг нанес удар по аэропорту под Винницей - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)
Враг нанес удар по аэропорту под Винницей - ВИДЕО

Новина українською

Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту и военной части в окрестностях села Гавришевка возле Винницы.

Данных о пострадавших пока нет. На видео, снятом очевидцами, видны взрывы в результате попадания ракет.

Позже Президент Зеленский сообщил, что по Виннице было выпущено восемь ракет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wgalz1 (яникапу)
06.03.2022 в 15:35
мирные жители вообще то ни с кем не воюют или у вас по другому ,некому их защитить ?
Ответить
0
0
wgalz1 (яникапу)
06.03.2022 в 14:44
завдав удару , а в чем проблема , или там мирные жители держали оборону ? Вам же сказали демилитаризация , что непонятного ?
Ответить
0
-5
avatar
Extrim4ik (Extreme)
06.03.2022 в 15:00
Исчез отсюда! Мирные жители есть повсюду... И лишь первые пару дней били по военным объектам. В остальное время - БИЛИ, ОСОЗНАННО, ПО ЖИЛЫМ КВАРТАЛАМ. БИЛИ ПО ШКОЛАМ, БОЛЬНИЦАМ, ДЕТСАДАМ, МНОГОЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ...Это уже не демилитаризация...Это уже самые настоящие уголовные преступления... Таких людей в лучшем случае сажать за решётку на пожизненно (а там уже как себя вести будут).. НУ А В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ - НА РАССТРЕЛ СРАЗУ .... ТАКИМ ЗВЕРЯМ РОССИЙСКИМ, - НИКАКОЙ ПОЩАДЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2022 в 15:33
Попроси маму нехай вона тебе запхає назад...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...