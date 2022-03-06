Враг нанес удар по аэропорту под Винницей - ВИДЕО

Исчез отсюда! Мирные жители есть повсюду... И лишь первые пару дней били по военным объектам. В остальное время - БИЛИ, ОСОЗНАННО, ПО ЖИЛЫМ КВАРТАЛАМ. БИЛИ ПО ШКОЛАМ, БОЛЬНИЦАМ, ДЕТСАДАМ, МНОГОЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ...Это уже не демилитаризация...Это уже самые настоящие уголовные преступления... Таких людей в лучшем случае сажать за решётку на пожизненно (а там уже как себя вести будут).. НУ А В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ - НА РАССТРЕЛ СРАЗУ .... ТАКИМ ЗВЕРЯМ РОССИЙСКИМ, - НИКАКОЙ ПОЩАДЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ