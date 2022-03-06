Враг нанес удар по аэропорту под Винницей - ВИДЕО
Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту и военной части в окрестностях села Гавришевка возле Винницы.
Данных о пострадавших пока нет. На видео, снятом очевидцами, видны взрывы в результате попадания ракет.
Позже Президент Зеленский сообщил, что по Виннице было выпущено восемь ракет.
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Комментарии (4)
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wgalz1 (яникапу)
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wgalz1 (яникапу)
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