Оккупант ударил по телевышке в Харькове. Есть проблемы с сигналом
Не верьте фейкам
Харьков
Оккупант нанес ракетный удар по телевышке в Харькове, некоторые районы города лишены украинского сигнала телевидения. Цель таких ударов – оставить украинцев без связи, коммуникаций и средств передачи сигнала. Чтобы дальше навязать свою пропаганду. Еще раз предупреждаем – не верьте фейкам, верьте в ВСУ, Украина не примет никаких условий капитуляции.
Добавим, что с сегодняшнего дня в приложении "Дія" можно смотреть всеукраинский марафон, посвященный вероломному вторжению россии в Украину. Для этого нужно зайти в приложение, выбрать функцию "услуги", затем – "дія TV".
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