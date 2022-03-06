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Оккупант ударил по телевышке в Харькове. Есть проблемы с сигналом

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(1 голосов)

Не верьте фейкам

Оккупант ударил по телевышке в Харькове. Есть проблемы с сигналом

Харьков

UA-Футбол
Новина українською

Оккупант нанес ракетный удар по телевышке в Харькове, некоторые районы города лишены украинского сигнала телевидения. Цель таких ударов – оставить украинцев без связи, коммуникаций и средств передачи сигнала. Чтобы дальше навязать свою пропаганду. Еще раз предупреждаем – не верьте фейкам, верьте в ВСУ, Украина не примет никаких условий капитуляции.

Добавим, что с сегодняшнего дня в приложении "Дія" можно смотреть всеукраинский марафон, посвященный вероломному вторжению россии в Украину. Для этого нужно зайти в приложение, выбрать функцию "услуги", затем – "дія TV".

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В статье: война с Россией
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