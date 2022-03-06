Оккупант ударил по телевышке в Харькове. Есть проблемы с сигналом

Оккупант нанес ракетный удар по телевышке в Харькове, некоторые районы города лишены украинского сигнала телевидения. Цель таких ударов – оставить украинцев без связи, коммуникаций и средств передачи сигнала. Чтобы дальше навязать свою пропаганду. Еще раз предупреждаем – не верьте фейкам, верьте в ВСУ, Украина не примет никаких условий капитуляции.

Добавим, что с сегодняшнего дня в приложении "Дія" можно смотреть всеукраинский марафон, посвященный вероломному вторжению россии в Украину. Для этого нужно зайти в приложение, выбрать функцию "услуги", затем – "дія TV".