США арестовали около 100 российских самолетов
Воздушное судно Абрамовича – в списке
Фото - UA-Футбол
Министерство торговли США "приземлило" почти 100 самолетов, которые недавно летали в Россию и подозреваемые в нарушении правил экспортного контроля.
Речь идет о 99 самолетах Boeing, эксплуатируемых российскими пассажирскими и грузовыми перевозчиками, включая Аэрофлот, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и Aviastar-TU, а также Gulfstream G650 Абрамович. Это может еще больше помешать усилиям России продлить некоторые международные рейсы.
Министерство торговли предупредило компании и другие организации во всем мире, что любая заправка, техническое обслуживание, ремонт или запчасти или услуги нарушают экспортный контроль США и подлежат применению к компаниям принудительных мер США, которые могут включать "значительный срок заключения, штрафы, утрату экспортных привилегий или других ограничений".
Популярное сейчас
- Враг разбомбил казарму в Николаеве: есть жертвы
- Не выходит на связь один из талантливейших молодых игроков Мариуполя
- Мариупольский металлургический гигант из корпорации Рината Ахметова разрушен без возможности восстановления
- Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала