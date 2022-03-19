США арестовали около 100 российских самолетов

Министерство торговли США "приземлило" почти 100 самолетов, которые недавно летали в Россию и подозреваемые в нарушении правил экспортного контроля.

Речь идет о 99 самолетах Boeing, эксплуатируемых российскими пассажирскими и грузовыми перевозчиками, включая Аэрофлот, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и Aviastar-TU, а также Gulfstream G650 Абрамович. Это может еще больше помешать усилиям России продлить некоторые международные рейсы.

Министерство торговли предупредило компании и другие организации во всем мире, что любая заправка, техническое обслуживание, ремонт или запчасти или услуги нарушают экспортный контроль США и подлежат применению к компаниям принудительных мер США, которые могут включать "значительный срок заключения, штрафы, утрату экспортных привилегий или других ограничений".