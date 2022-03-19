УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США арестовали около 100 российских самолетов
В тренде

США арестовали около 100 российских самолетов

Общие новости
(1 голосов)

Воздушное судно Абрамовича – в списке

США арестовали около 100 российских самолетов

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Министерство торговли США "приземлило" почти 100 самолетов, которые недавно летали в Россию и подозреваемые в нарушении правил экспортного контроля.

Речь идет о 99 самолетах Boeing, эксплуатируемых российскими пассажирскими и грузовыми перевозчиками, включая Аэрофлот, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и Aviastar-TU, а также Gulfstream G650 Абрамович. Это может еще больше помешать усилиям России продлить некоторые международные рейсы.

Министерство торговли предупредило компании и другие организации во всем мире, что любая заправка, техническое обслуживание, ремонт или запчасти или услуги нарушают экспортный контроль США и подлежат применению к компаниям принудительных мер США, которые могут включать "значительный срок заключения, штрафы, утрату экспортных привилегий или других ограничений".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: США самолет война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Reuters

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...