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Компания ProStar Вадима Шаблия больше не будет работать на российском рынке

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Совсем недавно они туда оформили громкий трансфер.

Компания ProStar Вадима Шаблия больше не будет работать на российском рынке

instagram.com/shablii_vadim

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Футбольный агент Вадим Шаблий поделился, будет ли его компания ProStar продолжать работать на российский рынок:

“После всего, что произошло, работа нашей компании на российском рынке невозможна. Пока идет война, не время думать о бизнесе. Семьи наших сотрудников, футболистов и их знакомых тоже серьезно пострадали от действий РФ на территории Украины. Сейчас мы помогаем всем, кому можем – эвакуируем семьи, встречаем и размещаем беженцев, устраиваем молодых воспитанников украинских академий в западных клубах. Я не хочу приводить конкретные примеры, это нескромно: время даст оценку всем и каждому.

Настало такое время, когда поступки важнее слов. Нужно делать все, чтобы помогать выживать нуждающимся. А когда все закончится, мы обязательно поддержим и детей, и футбольные школы, и надеюсь, целые города. К примеру, Мариуполь, где я вырос и прожил до 16 лет. И где остались мои родственники и друзья. Все мнения сейчас там – на районе Восточный, где я вырос и которого больше нет”, - сказал Шаблий в комментарии ТаТоТакое.

Отметим, что все восемь лет войны Шаблий работал для обеспечения футболистами и российского рынка в том числе. Наиболее громкими были переходы украинцев Ракицкого, Мампасси и Данченко в российские команды. Также отметим, что на контракте с ProStar по сей день находятся сразу 37 игроков с российским гражданством, большинство из которых играют в тех же командах мордора.

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В статье: Вадим Шаблий война с Россией
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Источник:
ТаТоТаке

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