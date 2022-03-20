Компания ProStar Вадима Шаблия больше не будет работать на российском рынке
Совсем недавно они туда оформили громкий трансфер.
instagram.com/shablii_vadim
Футбольный агент Вадим Шаблий поделился, будет ли его компания ProStar продолжать работать на российский рынок:
“После всего, что произошло, работа нашей компании на российском рынке невозможна. Пока идет война, не время думать о бизнесе. Семьи наших сотрудников, футболистов и их знакомых тоже серьезно пострадали от действий РФ на территории Украины. Сейчас мы помогаем всем, кому можем – эвакуируем семьи, встречаем и размещаем беженцев, устраиваем молодых воспитанников украинских академий в западных клубах. Я не хочу приводить конкретные примеры, это нескромно: время даст оценку всем и каждому.
Настало такое время, когда поступки важнее слов. Нужно делать все, чтобы помогать выживать нуждающимся. А когда все закончится, мы обязательно поддержим и детей, и футбольные школы, и надеюсь, целые города. К примеру, Мариуполь, где я вырос и прожил до 16 лет. И где остались мои родственники и друзья. Все мнения сейчас там – на районе Восточный, где я вырос и которого больше нет”, - сказал Шаблий в комментарии ТаТоТакое.
Отметим, что все восемь лет войны Шаблий работал для обеспечения футболистами и российского рынка в том числе. Наиболее громкими были переходы украинцев Ракицкого, Мампасси и Данченко в российские команды. Также отметим, что на контракте с ProStar по сей день находятся сразу 37 игроков с российским гражданством, большинство из которых играют в тех же командах мордора.
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