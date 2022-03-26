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Цитаишвили – о переходе в другой клуб: Все решится в ближайшие дни, пока я в сборной

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Цитаишвили – о переходе в другой клуб: Все решится в ближайшие дни, пока я в сборной

Фото: ФК Динамо Киев

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Фланговый полузащитник "Черноморца" и сборной Грузии Георгий Цитаишвили рассказал, получал ли предложения от других клубов после начала войны в Украине:

"Когда началась война, я выехал в Грузию в свою семью. Готовился и поддерживал форму вместе с "Динамо" Тбилиси и был вызван в сборную, сейчас нахожусь в Боснии.

О том, что пишут, я ничего не знаю. Конкретно, как будет дальше, решится в ближайшие дни, пока я в сборной, – сказал Цитаишвили.

Напомним, в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Цитаишвили заинтересован "Ференцварош".

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В статье: Черноморец (Одесса) Динамо (Тбилиси) Георгий Цитаишвили Национальная сборная Грузии
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