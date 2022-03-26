Цитаишвили – о переходе в другой клуб: Все решится в ближайшие дни, пока я в сборной
Гио может переехать в другую страну
Фото: ФК Динамо Киев
Фланговый полузащитник "Черноморца" и сборной Грузии Георгий Цитаишвили рассказал, получал ли предложения от других клубов после начала войны в Украине:
"Когда началась война, я выехал в Грузию в свою семью. Готовился и поддерживал форму вместе с "Динамо" Тбилиси и был вызван в сборную, сейчас нахожусь в Боснии.
О том, что пишут, я ничего не знаю. Конкретно, как будет дальше, решится в ближайшие дни, пока я в сборной, – сказал Цитаишвили.
Напомним, в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Цитаишвили заинтересован "Ференцварош".
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Источник:Футбол 1/2/3
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