Цитаишвили – о переходе в другой клуб: Все решится в ближайшие дни, пока я в сборной

Фланговый полузащитник "Черноморца" и сборной Грузии Георгий Цитаишвили рассказал, получал ли предложения от других клубов после начала войны в Украине:

"Когда началась война, я выехал в Грузию в свою семью. Готовился и поддерживал форму вместе с "Динамо" Тбилиси и был вызван в сборную, сейчас нахожусь в Боснии.

О том, что пишут, я ничего не знаю. Конкретно, как будет дальше, решится в ближайшие дни, пока я в сборной, – сказал Цитаишвили.