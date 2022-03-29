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Головко: Я думаю, что Украина становится сильным государством

Общие новости
(2 голосов)

И сравнил нынешний процесс с родами

Головко: Я думаю, что Украина становится сильным государством

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский игрок и тренер Александр Головко уверен, что Украину ожидает светлое будущее.

"Внутренний дух украинцев никто не сломает. Да, сейчас это ценой жертв, но каждый день борьбы - это наше будущее. Это будущее моих детей, внуков, ваших детей. Сейчас украинцы не сломаются.

Сколько это продлиться? Жалко, что все не от нас зависит. Обороняться мы умеем. Надо быть объективными - мы воюем против очень большой территории. Не буду говорить, что против большой армии, потому что дураков хватает с той стороны. Они могут делать всякую чепуху, которая принесет еще больше страданий.

Хотелось бы чтобы это все побыстрее закончилось. Но опять же - я тут сижу на диване в теплой комнате и не имею права рассказывать, как правильно поступить нашему руководителю.

Я думаю, что Украина становится сильным государством. Это как роды. Наверное они должны быть такие. Да, это долго, это больно, с потерями и кровью, но сейчас рождается нация, которая на многие десятилетия будет мощной страной.

Ездим периодически на блокпосты - смотрим, как там ребята. По возможности помогаем финансово, потому что есть волонтеры. Очень много людей, которые зависят от нас - они остались в городе, не могут выехать.

Если придет - у меня нет колебаний. Буду защищать свою семью и Украину, которая у меня в сердце", - заявил Головко.

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В статье: Александр Головко война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 22:52
Если ликвидирует даже понятие "олигарх"...
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ascent (Луксор)
29.03.2022 в 22:33
Сейчас?
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