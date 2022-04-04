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Исследование The New York Times: Труппы мирных жителей Бучи лежали на улицах неделями во время российской оккупации

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россия снова соврала? Как неожиданно

Исследование The New York Times: Труппы мирных жителей Бучи лежали на улицах неделями во время российской оккупации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Журналисты The New York Times проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводам, опровергающим заявления минобороны россии об отсутствии российских преступлений и якобы украинской провокации в Буче.

Обзор видео и спутниковых снимков, которые издание NYT получило от Maxar Technologies, показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда город находился под контролем российских оккупационных войск.

На одном видео, снятом членом местного совета второго апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в ​​Буче. Спутниковые снимки доказывают, что по меньшей мере одиннадцать из них находились на улице с 11-го марта, когда россия, по ее же сообщениям, оккупировала город.

Ранее минобороны россии заявило, что "постановка с трупами" произошла после выхода оккупационных войск россии. Как показывают факты, россия в очередной раз соврала. Добавим, что в городе вскоре начнут работу независимые следователи, эксперты и прокуроры.

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В статье: война с Россией
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Источник:
NYT

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