Воспитанник Шахтера: Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов славить нашу страну на международной арене

Арендованный швейцарским "Цюрихом" у донецкого "Шахтера" нападающий Богдан Вьюник прокомментировал свой переход в европейский чемпионат:

“В команде меня приняли хорошо. Каждый оказывает максимальную помощь и поддержку. Интересуются судьбой моих близких и ситуации в стране. Это невероятные люди, которым я очень благодарен.

Что касается трансфера, то это было общее решение с руководством “Шахтера”. Оно продиктовано тем, чтобы больше людей видели украинцев заграницей и знали, что происходит у нас в стране.

Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов прославлять нашу страну на международной арене. Слава Украине!”, - сказал Вьюник.