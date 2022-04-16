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Воспитанник Шахтера: Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов славить нашу страну на международной арене

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Он впервые будет играть не в Украине

Воспитанник Шахтера: Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов славить нашу страну на международной арене

shakhtar.com

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Арендованный швейцарским "Цюрихом" у донецкого "Шахтера" нападающий Богдан Вьюник прокомментировал свой переход в европейский чемпионат:

“В команде меня приняли хорошо. Каждый оказывает максимальную помощь и поддержку. Интересуются судьбой моих близких и ситуации в стране. Это невероятные люди, которым я очень благодарен.

Что касается трансфера, то это было общее решение с руководством “Шахтера”. Оно продиктовано тем, чтобы больше людей видели украинцев заграницей и знали, что происходит у нас в стране.

Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов прославлять нашу страну на международной арене. Слава Украине!”, - сказал Вьюник.

Отметим, что Богдан, который первую часть сезона провел в аренде в “Мариуполе”, до конца сезона будет играть в составе швейцарского Цюриха.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Вьюнник
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