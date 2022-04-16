Воспитанник Шахтера: Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов славить нашу страну на международной арене
Он впервые будет играть не в Украине
shakhtar.com
Арендованный швейцарским "Цюрихом" у донецкого "Шахтера" нападающий Богдан Вьюник прокомментировал свой переход в европейский чемпионат:
“В команде меня приняли хорошо. Каждый оказывает максимальную помощь и поддержку. Интересуются судьбой моих близких и ситуации в стране. Это невероятные люди, которым я очень благодарен.
Что касается трансфера, то это было общее решение с руководством “Шахтера”. Оно продиктовано тем, чтобы больше людей видели украинцев заграницей и знали, что происходит у нас в стране.
Я невероятно горжусь тем, что я украинец и готов прославлять нашу страну на международной арене. Слава Украине!”, - сказал Вьюник.
Отметим, что Богдан, который первую часть сезона провел в аренде в “Мариуполе”, до конца сезона будет играть в составе швейцарского Цюриха.
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