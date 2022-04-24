Глава МИД Великобритании: Мы не успокоимся, пока путин не проиграет
Великобритания поддерживает Украину
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокомментировала начало 3-го месяца полномасштабной войны россии против Украины.
"Мы не успокоимся, пока путин не проиграет, а Украина не победит", - заявила Трасс.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Liz Truss
Популярное сейчас
- Бывшие немецкие политики и интеллектуалы призвали Берлин принудить Украину к капитуляции
- Восемь населенных пунктов Херсонщины вернулись под контроль ВСУ
- Канада передала Украине высокоточные дальнобойные снаряды. Стоимость одного - $112 тысяч
- Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
Новости по теме
- 00:16 Украинские Президент Украины: Устанавливаются новые захоронения убитых российскими оккупантами людей
- 23:59 Весь спорт Бубка: Я выехал из Украины 28 февраля как беженец. Мои мать и брат – в Донецке
- 23:57 Украинские Зеленский: Все, что россияне оккупируют - мы всё вернем. Это не будет вопрос 8 лет, это вопрос оружия
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
24.04.2022 в 21:18
Ответить
0
0
neutral fan (White Church)
24.04.2022 в 21:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...