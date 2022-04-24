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Глава МИД Великобритании: Мы не успокоимся, пока путин не проиграет

Общие новости
(1 голосов)

Великобритания поддерживает Украину

Глава МИД Великобритании: Мы не успокоимся, пока путин не проиграет

Новина українською

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокомментировала начало 3-го месяца полномасштабной войны россии против Украины.

"Мы не успокоимся, пока путин не проиграет, а Украина не победит", - заявила Трасс.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
24.04.2022 в 21:18
Полумеры, не дают достаточно тяжёлого вооружения, а немцы вообще отморозились, особенно бывшая политэлита...да и шольц тоже, дадим когда Украина капитулирует или сравняют с землёй
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neutral fan (White Church)
24.04.2022 в 21:31
А про «ленд-ліз» від США не чув?
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