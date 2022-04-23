Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине
Спасибо британским друзьям!
Фото - ОП
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Великобритания предоставит очередную военную помощь для Украины.
"Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Спасибо за поддержку нашим союзникам", - сказал Ермак.
В свою очередь английское издание The Times сообщает, что Великобритания отправит в Украину машины Stormer, которые могут запускать высокоскоростные ракеты Starstreak, способные уничтожать самолеты и вертолеты.
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