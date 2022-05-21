За 21 мая из Луганщины эвакуировали 57 человек

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о результатах эвакуационных мероприятий в регионе за 21 мая.

За сегодняшний день из Луганщины эвакуировали 57 человек.

"В Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке сейчас очень горячо. Обстрелы не прекращаются даже на час. россияне применяют артиллерию днем и ночью. Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целые и уже в безопасности", - прокомментировал Гайдай.