За 21 мая из Луганщины эвакуировали 57 человек
Люди уже в безопасности
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о результатах эвакуационных мероприятий в регионе за 21 мая.
За сегодняшний день из Луганщины эвакуировали 57 человек.
"В Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке сейчас очень горячо. Обстрелы не прекращаются даже на час. россияне применяют артиллерию днем и ночью. Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целые и уже в безопасности", - прокомментировал Гайдай.
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Источник:Телеграм Сергея Гайдая
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