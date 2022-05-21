  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За 21 мая из Луганщины эвакуировали 57 человек
В тренде

За 21 мая из Луганщины эвакуировали 57 человек

Общие новости
(1 голосов)

Люди уже в безопасности

За 21 мая из Луганщины эвакуировали 57 человек

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о результатах эвакуационных мероприятий в регионе за 21 мая.

За сегодняшний день из Луганщины эвакуировали 57 человек.

"В Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке сейчас очень горячо. Обстрелы не прекращаются даже на час. россияне применяют артиллерию днем и ночью. Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целые и уже в безопасности", - прокомментировал Гайдай.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде