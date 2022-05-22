В Энергодаре украинские партизаны взорвали подъезд, где находился мэр-коллаборант из ОПЗЖ

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области украинские партизаны взорвали подъезд дома, где находился назначенный оккупантами мэр Андрей Шевчик.

Как сообщает Обозреватель, в настоящее время коллаборант находит в больнице в тяжелом состоянии. Также пострадал и охранник предателя.

Эта информация появилась в местных телеграмм-каналах. Также очевидцы рассказали, что после взрыва слышали автоматические очереди.

Партизаны взорвали подъезд, где проживает мама Шевчика. В тот момент он был как раз у нее. Дом находится по улице Курчатова, 38.

Напомним, что оккупанты назначили мэром захваченного Энергодара Андрея Шевчика – члена бывшей партии коллаборантов ОПЗЖ.