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Над Николаевом вечером были слышны взрывы

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Кассетными зарядами

Над Николаевом вечером были слышны взрывы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 22 мая российские кафиры нанесли ракетный удар по Николаеву.

Городской голова Сенкевич Александр заявил, что над городом раздавались взрывы. Враг использовал кассетные снаряды для бомбардировки города.

Информации о возможных пострадавших нет.

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В статье: война с Россией
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