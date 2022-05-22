Над Николаевом вечером были слышны взрывы
Кассетными зарядами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 22 мая российские кафиры нанесли ракетный удар по Николаеву.
Городской голова Сенкевич Александр заявил, что над городом раздавались взрывы. Враг использовал кассетные снаряды для бомбардировки города.
Информации о возможных пострадавших нет.
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