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87 оккупантов, 5 БМП, 3 артиллерийские системы. Суточные потери россиян в зоне ОТГ Восток

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Защитники Украины отбивают атаки агрессора

87 оккупантов, 5 БМП, 3 артиллерийские системы. Суточные потери россиян в зоне ОТГ Восток

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает о том, что за последние сутки на их участке фронта в ходе ожесточенных боев было уничтожено 87 российских оккупантов.

Также уничтожена рашистская техника:

  • БМП – 5;
  • артиллерийских систем – 3;
  • минометов – 2;
  • АТТ – 3;
  • вертолетов – 1;
  • БПЛА – 1.

Добавим, что ранее свежую сводку с фронта опубликовал Генштаб ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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