87 оккупантов, 5 БМП, 3 артиллерийские системы. Суточные потери россиян в зоне ОТГ Восток
Защитники Украины отбивают атаки агрессора
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает о том, что за последние сутки на их участке фронта в ходе ожесточенных боев было уничтожено 87 российских оккупантов.
Также уничтожена рашистская техника:
- БМП – 5;
- артиллерийских систем – 3;
- минометов – 2;
- АТТ – 3;
- вертолетов – 1;
- БПЛА – 1.
Добавим, что ранее свежую сводку с фронта опубликовал Генштаб ВСУ.
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Источник:ОТГ Схід
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