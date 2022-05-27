Россияне возобновили наступление на Славянск и пытаются закрепиться в Лимане - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку за пятницу, 27 мая, по ситуации на фронте. В частности, сообщается, что на Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и возобновили наступление.

Активные наступательные действия россияне проводят в Донецком направлении. «Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска», говорится в сводке.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил. В Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане.

На Южнобужском направлении российская армия продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Враг увеличил количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет перекидывания резервных подразделений.

На Сиверском направлении противник продолжает ведение мер по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, к ним привлекается две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск. В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск.