Резников: На вооружение ВСУ поступила американская САУ М109

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на фронте уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR, а также в Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109.

"На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность. Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника", - написал министр в Фейсбуке.

Также Резников сообщил, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon, а среди последних поступлений - более 100 американских БПЛА разных типов.

Кроме этого, за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть на рынке вооружений снарядов советских образцов.