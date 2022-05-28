  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Резников: На вооружение ВСУ поступила американская САУ М109
В тренде

Резников: На вооружение ВСУ поступила американская САУ М109

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Плохие новости для рашистов

Резников: На вооружение ВСУ поступила американская САУ М109

Офіс Президента України

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на фронте уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR, а также в Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109.

"На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность.

Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника", - написал министр в Фейсбуке.

Также Резников сообщил, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon, а среди последних поступлений - более 100 американских БПЛА разных типов.

Кроме этого, за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть на рынке вооружений снарядов советских образцов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде