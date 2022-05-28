Генштаб ВСУ: противник вел воздушную разведку в Черниговской и Сумской областях
Со стороны беларуси без изменений
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации вдоль Северной границы по состоянию на 18:00 28 мая.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск министерства внутренних дел республики. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам территории Украины.
С целью обеспечения усиленного административно-полицейского и контрразведывательного режимов в республике беларусь до 31 августа 2022 г. вводятся временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.
На Северском направлении для предотвращения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг ротирует части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения.
Враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевска. Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации по воздушному пространству Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области.
В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской областях.
Популярное сейчас
- Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США
- Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022
- Президент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны
- СМИ: Кремль готовит новое наступление на Киев
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО