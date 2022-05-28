Генштаб ВСУ: противник вел воздушную разведку в Черниговской и Сумской областях

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации вдоль Северной границы по состоянию на 18:00 28 мая.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск министерства внутренних дел республики. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам территории Украины.

С целью обеспечения усиленного административно-полицейского и контрразведывательного режимов в республике беларусь до 31 августа 2022 г. вводятся временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.

На Северском направлении для предотвращения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг ротирует части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения.

Враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевска. Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации по воздушному пространству Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области.

В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской областях.