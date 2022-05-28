Глава Луганской ОВА: Северодонецк находится под украинским флагом
Оккупанты несут большие потери
Российские оккупанты продолжают атаковать Северодонецк. Однако украинские защитники героически отстаивают нашу землю и не дают врагу реализовать его кровавые планы.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что россияне не захватили город – продолжается борьба. Войска рф несут потери.
"Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир" и имеют значительные потери", - заявил Гайдай.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника
- Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022
- Резников: На вооружение ВСУ поступила американская САУ М109
- "Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Новости по теме
- 10:03 Украинские ДРГ в гостинице, постоянные обстрелы и разрушения – об актуальной ситуации в Северодонецке
- 23:49 Украинские Гайдай: Тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Передвижение по трассе Лисичанск-Бахмут опасно, но не невозможно
- 14:33 Украинские А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet