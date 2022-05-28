  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Луганской ОВА: Северодонецк находится под украинским флагом
В тренде

Глава Луганской ОВА: Северодонецк находится под украинским флагом

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Оккупанты несут большие потери

Глава Луганской ОВА: Северодонецк находится под украинским флагом

Новина українською

Российские оккупанты продолжают атаковать Северодонецк. Однако украинские защитники героически отстаивают нашу землю и не дают врагу реализовать его кровавые планы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что россияне не захватили город – продолжается борьба. Войска рф несут потери.

"Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир" и имеют значительные потери", - заявил Гайдай.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде