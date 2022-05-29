Глава МИД Литвы: Опасно, когда речь идет о том, чтобы договориться с россиянами

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал о том, что его страна должна поддерживать Украину до конца войны:

"Мы находимся на развилке, и это почти так же важно, как и 24 февраля. Первые три месяца показали, что мы можем реагировать, можем помочь Украине, можем изолировать Москву, мы хотим помочь странам Балтии, которые сталкиваются с беспрецедентными вызовами безопасности. И кажется, что за три месяца войны было израсходовано очень много сил стран запада.

На украинском фронте есть три основных вызова, и один из них – новый фронт, который определит жизнь всех нас в будущем.

Не думайте, что победа уже достигнута, не сдавайтесь. Сегодня ясно, что основной посыл - когда речь идет о том, чтобы договориться с россиянами. Не как победить, не как вытеснить, вернуть территории, а как договориться с оккупантом. Это очень опасный вопрос", – сказал Ландсбергис.