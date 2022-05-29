ВСУ за неделю в зоне ООС уничтожили 22 танка и 67 боевых машин
А за сегодня наши защитники отразили 14 атака и уничтожили 23 единицы техники
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Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!
Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта: 59 жилых домов, электроподстанцию и здание культуры.
В результате этих обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 2 получили ранения. Данные по остальным районам Донбасса и Луганщины в целом пока уточняются.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 2 артиллерийские системы;
- 11 единиц боевой бронированной техники;
- 10 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 крылатых ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".
Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.
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