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ВСУ за неделю в зоне ООС уничтожили 22 танка и 67 боевых машин

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А за сегодня наши защитники отразили 14 атака и уничтожили 23 единицы техники

ВСУ за неделю в зоне ООС уничтожили 22 танка и 67 боевых машин

фото - фейсбук

Новина українською

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта: 59 жилых домов, электроподстанцию ​​и здание культуры.

В результате этих обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 2 получили ранения. Данные по остальным районам Донбасса и Луганщины в целом пока уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 2 артиллерийские системы;
  • 11 единиц боевой бронированной техники;
  • 10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 крылатых ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

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В статье: война с Россией ООС
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