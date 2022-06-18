Ракетный удар по Днепропетровщине: Горит нефтебаза, пострадали одиннадцать человек (обновлено)
Россияне продолжают свою террористическую деятельность
фото з відкритих джерел
Сегодня вечером, 18-го июня, россияне нанесли ракетный удар по Новомосковскому району Днепропетровской области. В результате атаки произошел взрыв на нефтебазе, пылает пожар. По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, пострадали три человека, трое – в больнице
На месте теракта работают спасатели.
UPD: 11 человек пострадали в результате ракетной атаки в Новомосковском районе. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают тушить пожар. Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОГА.
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Источник:Ukraine NOW
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2022 в 21:15
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