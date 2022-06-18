Ракетный удар по Днепропетровщине: Горит нефтебаза, пострадали одиннадцать человек (обновлено)

Сегодня вечером, 18-го июня, россияне нанесли ракетный удар по Новомосковскому району Днепропетровской области. В результате атаки произошел взрыв на нефтебазе, пылает пожар. По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, пострадали три человека, трое – в больнице

На месте теракта работают спасатели.

UPD: 11 человек пострадали в результате ракетной атаки в Новомосковском районе. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают тушить пожар. Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОГА.