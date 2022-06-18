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Ракетный удар по Днепропетровщине: Горит нефтебаза, пострадали одиннадцать человек (обновлено)

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне продолжают свою террористическую деятельность

Ракетный удар по Днепропетровщине: Горит нефтебаза, пострадали одиннадцать человек (обновлено)

фото з відкритих джерел

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Сегодня вечером, 18-го июня, россияне нанесли ракетный удар по Новомосковскому району Днепропетровской области. В результате атаки произошел взрыв на нефтебазе, пылает пожар. По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, пострадали три человека, трое – в больнице

На месте теракта работают спасатели.

UPD: 11 человек пострадали в результате ракетной атаки в Новомосковском районе. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают тушить пожар. Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОГА.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2022 в 21:15
А смоли б ви напились, москалі кляті.
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