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Рф начала военные учения в Калининградской области на фоне угроз Литве

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Задействованы тысяча военнослужащих

Рф начала военные учения в Калининградской области на фоне угроз Литве

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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На Балтийском флоте начался плановый лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".

Напомним, Литва ограничила транзит ряд товаров из россии в Калининградскую область. На россии заявили, что оставляют за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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В статье: война с Россией
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