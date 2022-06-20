Рф начала военные учения в Калининградской области на фоне угроз Литве
Задействованы тысяча военнослужащих
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
На Балтийском флоте начался плановый лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.
Артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика".
Напомним,
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