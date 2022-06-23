Еще немного HIMARSов. США в ближайшее время должны объявить об очередном пакете военной помощи для Украины
На 500 миллионов долларов
U.S. Army
Администрация президента США Джо Байдена готовится в ближайшее время объявить новый пакет военной помощи для Украины. Размер этого займа должен составить полмиллиарда долларов.
Как сообщает издание CNN, в пакет войдут, в частности, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня HIMARS, уже находящиеся на вооружении у украинской армии.
Добавим, что как раз сегодня, 23-го июня, о том, что HIMARS уже находятся на фронте в распоряжении ВСУ, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
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Источник:CNN
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