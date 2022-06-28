Сегодня на Уимблдоне сыграют Костюк и Ястремская
Держим кулаки за девушек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 28 июня, состоятся очередные матчи первого раунда Уимблдона. На лондонские корты также выйдут две украинки.
Ориентировочно в 13:00 (не забываем о крайне меняющейся погоде на британских островах) Марта Костюк, которая в рейтинге WTA занимает 76-ю строчку, сыграет с 23-летней британкой Кэти Суон (184-е место в рейтинге).
Ориентировочно в 16:30 Даяна Ястремская (74-е место в рейтинге) сыграет с 29-летней румынкой Аной Богдан (111-е место). Это уже будет третья встреча теннисисток, в обеих предыдущих побеждала украинка, в частности, в марте этого года на турнире в Лионе.
Напомним, что в понедельник на Уимблдоне стартовали Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Первая одолела венгерку Бондар, вторая была сильнее британки Барридж. Во втором раунде Уимблдона Калинина и Цуренко сыграют друг с другом, то есть по крайней мере одна украинская теннисистка сыграет в третьем раунде турнира серии Grand Slam в этом году.
Отметим, что матчи Уимблдона в Украине транслирует телеканал Setanta Sport.
Популярное сейчас
- "Это не сравнить с тем, что произошло в городе". Директор Кремня - о повреждении стадиона
- Йовичевич и его тренерский штаб покинули Днепр-1 - источник
- Слухи об Йовичевиче, минус два легионера для Динамо. Главные новости за 27 июня
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме