Сегодня на Уимблдоне сыграют Костюк и Ястремская

Во вторник, 28 июня, состоятся очередные матчи первого раунда Уимблдона. На лондонские корты также выйдут две украинки.

Ориентировочно в 13:00 (не забываем о крайне меняющейся погоде на британских островах) Марта Костюк, которая в рейтинге WTA занимает 76-ю строчку, сыграет с 23-летней британкой Кэти Суон (184-е место в рейтинге).

Ориентировочно в 16:30 Даяна Ястремская (74-е место в рейтинге) сыграет с 29-летней румынкой Аной Богдан (111-е место). Это уже будет третья встреча теннисисток, в обеих предыдущих побеждала украинка, в частности, в марте этого года на турнире в Лионе.

Напомним, что в понедельник на Уимблдоне стартовали Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Первая одолела венгерку Бондар, вторая была сильнее британки Барридж. Во втором раунде Уимблдона Калинина и Цуренко сыграют друг с другом, то есть по крайней мере одна украинская теннисистка сыграет в третьем раунде турнира серии Grand Slam в этом году.

Отметим, что матчи Уимблдона в Украине транслирует телеканал Setanta Sport.