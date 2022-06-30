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ВСУ сообщили об освобождении еще одного села в Херсонской области

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Еще один маленький шаг к великой победе

ВСУ сообщили об освобождении еще одного села в Херсонской области

Новина українською

Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление и взяли под контроль село Потемкино в Херсонской области.

В ходе наступления украинские воины отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также подбили один "Тигр".

"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными ухмылками на устах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении на официальной странице 60-й бригады.

Напомним, что в четверг, 30 июня стало известно о бегстве россиян с острова Змеиный в результате ударов ВСУ.

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В статье: война с Россией
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