ВСУ сообщили об освобождении еще одного села в Херсонской области
Еще один маленький шаг к великой победе
Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление и взяли под контроль село Потемкино в Херсонской области.
В ходе наступления украинские воины отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также подбили один "Тигр".
"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными ухмылками на устах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении на официальной странице 60-й бригады.
Напомним, что в четверг, 30 июня стало известно о бегстве россиян с острова Змеиный в результате ударов ВСУ.
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