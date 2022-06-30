ВСУ обстреливали россиян на Змеином украинской гаубицей Богдана - Залужный
Украинская Армия продолжает выгонять оккупантов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на освобождение от россиян острова Змеиный. Он отметил, что враг не выдержал огня украинских артиллерийских, ракетных и авиационных ударов.
Он также намекнул на то, как именно ВСУ били по оккупантам: "Спасибо защитникам Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения. Благодарю всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины".
Свое сообщение Валерий Залужный сопроводил соответствующим видео, на котором запечатлена работа украинской САУ по наводке с байрактаров.
#Байрактар + САУ Богдана = вільний від росіян острів Зміїний #ЗСУ #СлаваЗСУ pic.twitter.com/RowhE1Dl91— SergiyShvets (@SergiyShvets) June 30, 2022
Заметим, что гаубица "Богдана" – это перспективная разработка украинского военно-промышленного комплекса, первая САУ с натовским калибром 155 мм. Она способна бить на расстояние до 60 км.
Напомним, сегодня ОК "Південь" сообщило, что после серии ударов россияне покинули остров Змеиный. Впоследствии эту информацию подтвердило министерство обороны России, которое назвало бегство "шагом доброй воли".
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