Генштаб: На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения ВСУ
На Краматорском направлении россияне форсировали реку Северский Донец
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто тридцатых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается.
В Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.
На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.
На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.
На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.
На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаровка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаровки и взял под контроль населенный пункт.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.
Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времевка, Гуляйполе, Чаривное. Нанес авиаударов недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.
На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.
Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск.
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