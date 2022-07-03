  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб: На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения ВСУ
В тренде

Генштаб: На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения ВСУ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На Краматорском направлении россияне форсировали реку Северский Донец

Генштаб: На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто тридцатых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается.

В Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.

На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаровка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаровки и взял под контроль населенный пункт.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времевка, Гуляйполе, Чаривное. Нанес авиаударов недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ВСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
03.07.2022 в 19:14
Наши слишком быстро стали проигрывать территорию Луганской и эта тенденция переходит в Донецкую область, они говорят уже захватили Белогоровку, и начинается штурм Северска, так очередь быстро дойдет и до Славянска. Я считаю надо отправить в отставку весь состав Генштаба за провал обороны Луганской и Донецкой области. Отступать и сдавать города в быстром темпе много ума не надо или они нарочно сливают Донбасс, но ведь они на этом не остановятся.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде