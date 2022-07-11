Федерация фигурного катания Украины уволила вице-президента, танцевавшего у жены пресс-секретаря путина

Федерация фигурного катания Украины открыла глаза на пятый месяц войны и уволила с должности вице-президента Виктора Петренко. Этот 53-летний персонаж недавно участвовал в ледовом шоу жены пресс-секретаря путина, Татьяны Навки.

В Федерации заявили, что они "возмущены" поступком.

"Бывший спортсмен принял свое позорное решение, несмотря на кровавую полномасштабную войну, которую пятый месяц ведет россия против Украины. Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, полностью разрушены дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде с поклонниками этой страшной войны. В Президиум УФФК поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как человеку и спортсмену. Мы также благодарны корреспондентам за поддержку действий УФФК, которая последовательно осуждает российскую агрессию в Украине, оказывает своим спортсменам посильную помощь в эти непростые времена", - говорится в заявлении организации.

Что интересно, сам Петренко еще 21 июня выступил с ходатайством о лишении себя членства в Федерации фигурного катания на коньках. На следующий день в УФФК только приостановили его должностные обязанности вице-президента, а только 9 июля их отменили.