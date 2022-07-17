Зозуля: Ракицкий заслужил на второй шанс
А вот о Тимощуке и Ордеце так не скажешь
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал, как он относится к Ярославу Ракицкому:
“ – Ракицкий покинул “Зенит” после начала полномасштабного вторжения. Он заслуживает на второй шанс?
– Купил Алиеву дроны. Посмотрим, как дальше будет. Но мне кажется, что он заслужил второй шанс после того, как вернулся и сказал, кто агрессор. Да, может, с опозданием на 3-5 лет.
Можно сказать, что не нужно было ехать, но это уже другое. Когда он уехал, он за это заплатил. Его не звали в сборную, унижали. На это все имели основания. Сейчас он так поступил. Я думаю, что нужно дать ему второй шанс.
– Война вообще открыла многих людей с другой стороны. Чего стоит только история того же Алиева.
– Да, война меняет людей. Даже не знаю, кого можно сейчас похейтить, если не брать Тимощука и Ордеца. Даже некому подсрачник дать – до всех дошло”, - сказал Зозуля.
Напомним, что Ярослав Ракицкий покинул “Зенит” сразу после начала полномасштабной войны россии на территории Украины. За клуб из Санкт-Петербурга он выступал с 2019 года. Ордец и Тимощук не покинули свои места работы в российских клубах сразу. Анатолий работает в "Зените" до сих пор, а вот Иван стал игроком немецкого "Бохума".
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