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Зозуля: Ракицкий заслужил на второй шанс

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А вот о Тимощуке и Ордеце так не скажешь

Зозуля: Ракицкий заслужил на второй шанс

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал, как он относится к Ярославу Ракицкому:

– Ракицкий покинул “Зенит” после начала полномасштабного вторжения. Он заслуживает на второй шанс?

– Купил Алиеву дроны. Посмотрим, как дальше будет. Но мне кажется, что он заслужил второй шанс после того, как вернулся и сказал, кто агрессор. Да, может, с опозданием на 3-5 лет.

Можно сказать, что не нужно было ехать, но это уже другое. Когда он уехал, он за это заплатил. Его не звали в сборную, унижали. На это все имели основания. Сейчас он так поступил. Я думаю, что нужно дать ему второй шанс.

– Война вообще открыла многих людей с другой стороны. Чего стоит только история того же Алиева.

– Да, война меняет людей. Даже не знаю, кого можно сейчас похейтить, если не брать Тимощука и Ордеца. Даже некому подсрачник дать – до всех дошло”, - сказал Зозуля.

Напомним, что Ярослав Ракицкий покинул “Зенит” сразу после начала полномасштабной войны россии на территории Украины. За клуб из Санкт-Петербурга он выступал с 2019 года. Ордец и Тимощук не покинули свои места работы в российских клубах сразу. Анатолий работает в "Зените" до сих пор, а вот Иван стал игроком немецкого "Бохума".

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В статье: Роман Зозуля Ярослав Ракицкий Анатолий Тимощук Иван Ордец Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
tribuna

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