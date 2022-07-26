Аякс делает яркий камбек в товарищеском матче с Шахтером

Сегодняшний товарищеский матч с "Аяксом" стал первой серьезной игрой "Шахтера" после вступления в должность тренера Игоря Йовичевича. Конечно, кондиции команды еще очень далеки от оптимальных, учитывая отток легионеров и большое количество молодых игроков. Однако, даже имея такие проблемы, "горняки" смогли показать зубы.

С первых минут нидерландцы показали, что не намерены играть вторым номером. Отсчет опасных моментов начал своим ударом Бергвейн. Вингер прошел правым флангом и сместился в центр поля, а после этого последовал выстрел в ближний угол. Трубин без проблем парировал. Несколькими минутами позже Антони обыграл защитника "горняков" на правом фланге, сместился влево и закрутил точно в дальнюю девятку. Голкиперу дончан было сложно, но он справился и здесь.

Ближе к 30-й минуте давление "Аякса" немного спало, и украинцы смогли провести уже свои атаки. В одной из них очень хорошим голом отметился Михаил Мудрик. Игрок прошел на финтах двух защитников соперника и обманул вратаря, пробив на силу в ближний угол. Конечно, ход событий не был ожидаемым для голландцев, учитывая их игру ранее и предыдущие моменты.

Пропустив гол, соперник стал играть еще сконцентрированнее и создавать большое количество угроз. "Аякс" в конце первого тайма несколько раз пытался подойти к воротам "горняков", атакуя флангами и отдавая точные разрезные пасы. В одном из таких моментов смог забить Тадич. Бергвейн качественно навесил на Антони, а тот сбросил на опытного нападающего, который находился почти на линии ворот. Серб без проблем добил в ворота, потому что рядом с ним не было никого из игроков украинского клуба.

С началом второго тайма Йовичевич сделал сразу семь замен – на поле появился фактически новый "Шахтер". Конечно, это привело к негативным последствиям, потому что соперник неплохо сыгрался в первой 45-минутке, а в противовес ему вышли игроки со скамейки запасных. Однако, сначала даже этот состав дончан смог качественно противостоять "Аяксу". Одним из главных аргументов стал выход на поле Андрея Пятова, заменившего Анатолия Трубина после перерыва. В первые десять минут второго тайма вратарь сразу несколько раз выручил свой клуб после опасных ударов соперника.

Тем не менее, со временем нидерландцы все же смогли расшатать "Шахтер" и забить второй гол. После подачи с углового Альварес получил мяч в 20 метрах от ворот и решил пробить точно по центру. Пятов не видел момента удара, а потому не успел среагировать. Почти вслед за этим голом удалось отличиться и вышедшему из замены Мохамеду Кудусу, забившему третий мяч. Бробби несколькими финтами прошел Кирюханцева на правом фланге и покатил в центр на нападающего. Кудус в свою очередь сместился еще центральнее и ударил четко в дальний угол - без шансов для голкипера.

Таким образом, "горняки" проиграли со счетом 1:3, но этот результат нельзя назвать плохим. Если вспомнить, что команда Йовичевича сыграла два тайма двумя составами и вынуждена была выступать вообще без легионеров, то такой счет в матче с "Аяксом" можно даже считать положительным. Конечно, дальше только больше, поэтому остается пожелать удачи хорватскому тренеру "Шахтера" и его подопечным!

Шахтер – Аякс 1:3

Голы: Мудрик 33 - Тадич 45, Альварес 74, Кудус 85

Шахтер: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Козык, Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Кащук.

Аякс: Пасвеер, Ренч, Тимбер, Блинд, Виндал, Альварес, Бергвейн, Бергейс, Клаасен, Тадич, Антони.