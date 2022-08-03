Детсад, церковь, супермаркет: ночью россияне били по Николаеву, Харькову и Днепропетровщине

Враг стрелял из артиллерии по двум громадам Днепропетровщины – Зеленодольской и Апостоловской. В Великой Костромке орки задели детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали, как сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Также председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук опроверг фейки от рашистов касательно размещения бронетехники, РСЗО и артиллерии ВСУ в центре Днепра. В Николаеве в одном из районов города возник пожар, а в другом – разрушен супермаркет. В настоящее время работают спасательные службы, как отметил мэр города Александр Сенкевич. В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. В одном случае прилет в Холодногорский район города. Предварительно обошлось без жертв и пожаров. По второму прилету пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожаров. Только разрушение.