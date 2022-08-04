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Второй шанс! Эффектное промо ко второму бою Усика с Джошуа - ВИДЕО

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А вот и официальное промо к бою

Второй шанс! Эффектное промо ко второму бою Усика с Джошуа - ВИДЕО

Фото: MARCA

Новина українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing подогрела интерес к бою Усик – Джошуа 2. Британский боксер попытается вернуть свои чемпионские пояса, потерянные еще в сентябре 2021 года.

В промо показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров. Также во видео вошел небольшой момент с первого поединка между Усиком и Джошуа.

В конце ролика боксеры сходятся на ринге в Джидде, где проходит еще одна встреча взглядов.

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Напомним, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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