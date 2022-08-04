Второй шанс! Эффектное промо ко второму бою Усика с Джошуа - ВИДЕО
А вот и официальное промо к бою
Фото: MARCA
Промоутерская компания Matchroom Boxing подогрела интерес к бою Усик – Джошуа 2. Британский боксер попытается вернуть свои чемпионские пояса, потерянные еще в сентябре 2021 года.
В промо показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров. Также во видео вошел небольшой момент с первого поединка между Усиком и Джошуа.
В конце ролика боксеры сходятся на ринге в Джидде, где проходит еще одна встреча взглядов.
Напомним, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам.
???? ???????????????????????? ????????????????????????.... ????#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 3, 2022
???? @SCEEKSA pic.twitter.com/f95pRQ8aXh
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