Второй шанс! Эффектное промо ко второму бою Усика с Джошуа - ВИДЕО

Промоутерская компания Matchroom Boxing подогрела интерес к бою Усик – Джошуа 2. Британский боксер попытается вернуть свои чемпионские пояса, потерянные еще в сентябре 2021 года.

В промо показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров. Также во видео вошел небольшой момент с первого поединка между Усиком и Джошуа.

В конце ролика боксеры сходятся на ринге в Джидде, где проходит еще одна встреча взглядов.

Читайте также Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа

Напомним, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам.